Lo spettacolare set Lego dedicato alla Stazione Spaziale Internazionale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) (Foto: Lego) Appuntamento il 1 febbraio per l’uscita di un attesissimo nuovo set Lego richiesto a gran voce dagli appassionati. Vincitore a mani basse di un sondaggio online (oltre 10.400 voti e 45,6% delle preferenze battendo anche il modellino di Stitch) è pronta a debuttare la dettagliatissima riproduzione della Iss, la Stazione Spaziale Internazionale. Come già avvenuto in occasione della progettazione del popolare set del 2017 sul razzo Saturn V (non più venduto) e del lander lunare in occasione del 50esimo anniversario della missione Apollo 11, Lego ha consultato la Nasa per offrire una versione in scala davvero mirabile per precisione e fedeltà all’originale. Sono 864 i pezzi per assemblarla con i vari moduli, i numerosi pannelli solari e le varie antenne e componenti esterni. Diverse le chicche pensate per creare un po’ di azione. Per esempio c’è uno ... wired

