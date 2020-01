Coppa Italia 2020, chi affronterà la Juventus in semifinale: data, programma, orari e tv (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Juventus ha fatto il suo, sconfiggendo abbastanza agevolmente la Roma per 3-1 in casa e qualificandosi senza grossi patemi per le semifinali della Coppa Italia 2019-2020. I bianconeri, trascinati da un Cristiano Ronaldo in grande spolvero, sembrano ormai lanciati per un finale di stagione da protagonisti in cui uno degli obiettivi sarà inevitabilmente quello di arrivare fino in fondo nella Coppa nazionale. In semifinale, la squadra di Maurizio Sarri dovrà vedersela in un doppio confronto con andata il 12 febbraio e ritorno il 4 marzo contro la vincente del quarto di finale in programma martedì 28 gennaio tra il Milan di Zlatan Ibrahimovic ed il Torino di Andrea Belotti. I match saranno trasmessi in diretta tv su Rai 1 ed in diretta streaming su Rai Play, mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il programma del ... oasport

