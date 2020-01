Meteo NAPOLI: prevalenza di SOLE e clima mite, rinforza l'ANTICICLONE (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà all'insegna del SOLE gin da martedì, con venti orientali moderati con qualche rinforzo. Il campo di alta pressione determinerà bel tempo anche per tutta la parte centrale della settimana. Martedì 21: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 7°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1038 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Nord-Est 19 Km/h, raffiche 44 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Mercoledì 22: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1034 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 8 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Giovedì 23: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 7°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord 7 Km/h, raffiche 30 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri. Venerdì 24: nubi sparse, ventoso. ... meteogiornale

