M5s sconfessa Di Maio: il voto in Emilia Romagna è decisivo per il governo (Di martedì 21 gennaio 2020) Le sorti del voto in Emilia Romagna preoccupano tanto M5s quanto Luigi Di Maio: il risultato potrebbe compromettere l’alleanza con il Pd. Infatti, nelle prossime regionali del 26 gennaio 2020, i grillini hanno deciso di correre da soli presentando un loro candidato. Nell’eventualità di perdita del candidato piddino Stefano Bonaccini, però, si aprono diversi scenari. Se Bonaccini, con i voti di M5s, raggiungesse la vittoria tutto ciò potrebbe mettere in bilico l’esecutivo giallorosso. Al tempo stesso, inoltre, i grillini potrebbero rivolgersi contro il capo politico. Lo scenario è preoccupante. M5s sconfessa Di Maio Se il Pd perderà le elezioni in Emilia Romagna ma con i voti di M5s avrebbe potuto vincere, per Luigi Di Maio potrebbe aprirsi uno scenario preoccupante. Infatti, i grillini hanno deciso di correre alla presidenza della Regione da soli, ma ciò comporta ... notizie

