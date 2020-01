Ludovica Frasca Instagram l’abito come una calza, serpentina e sinuosa si abbandona: «Mi uccidi» (Di martedì 21 gennaio 2020) Bella da far girar la testa, Ludovica Frasca strega Instagram con l’ultimissimo scatto pubblicato solo qualche ora fa sul suo account social. Profilo da oltre 278 mila followers quello della Frasca che, dall’esordio sul bancone di Striscia la Notizia in compagnia della collega Irene Cioni, non ha mai smesso di incrementare il suo seguito. Sebbene qualcuno si domandi ancora cosa faccia Ludovica, la ventisettenne napoletana si mostra umile e disponibile anche nel soddisfare questo tipo di curiosità. E così mentre la stragrande maggioranza dei fan è assolutamente concentrato sull’avvenenza dell’ex velina, qualcuno si chiede se faccia lo stesso lavoro della Ferragni. Ludovica Frasca Instagram, forme sinuose e serpeggianti “Lavoro in tv e faccio foto belle, – replica Ludovica divertita dalla domanda – sempre lo stesso lavoro da 7 anni circa”. Sette anni, dunque, che l’ex ... urbanpost

