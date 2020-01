Juan Jesus, c’è il sì della Fiorentina: si tratta con la Roma, accordo per 4 milioni (Di martedì 21 gennaio 2020) Il difensore brasiliano ha già dato il suo consenso al trasferimento in Viola. Beppe Iachini lo potrebbe schierare sia da centrale che da laterale completando il reparto arretrato. La Roma chiede 5 milioni, la Fiorentina propone 3 milioni più i bonus. Juan Jesus ha promesso di abbassarsi lo stipendio pur di tornare a giocare titolare. fanpage

