Terrificante invasione di cavallette nel Corno d'Africa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Etiopia, Kenya e Gibuti sono state colpite da una terribile invasione di cavallette, la Fao reputa sia la peggiore degli ultimi 25 anni. Le cavallette sono una grave minaccia per i raccolti e anche per gli aerei in volo in quei cieli. panorama

