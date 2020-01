Previsioni meteo Roma 21 gennaio: ancora freddo, temperature primaverili in arrivo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Cielo poco nuvoloso e ancora freddo a Roma e nel Lazio sono le Previsioni del meteo per domani, martedì 21 gennaio. Sono in arrivo temperature primaverili grazie a l'anticiclone che influenzerà il quadro meteorologico anche sulle regioni centrali. venerdì e sabato torna una nuova perturbazione. fanpage

