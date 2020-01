Milano, 31enne arrestato nell’hotel di lusso con 33 grammi di coca (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nella serata di ieri, domenica 19 gennaio, la polizia ha arrestato un uomo di 31 anni all'hotel Sheraton di Milano, in zona San Siro. Allertati dai dipendenti dell'albergo, che si lamentavano di un paio di ospiti - un uomo di 31 anni e una ragazza di 25, entrambi italiani - che fumavano in stanza, gli agenti si sono recati verso le 22 sul posto perquisendo la stanza in questione, dove sono stati ritrovati 1,04 grammi di hashish, 0,81 grammi di marijuana e ben 31,88 grammi di cocaina. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di spaccio, per lei una sanzione per consumo di sostanze stupefacenti. fanpage

Milano 31enne Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Milano 31enne