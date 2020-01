Metropolitana Napoli, continua il servizio sostitutivo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Linea 1 della Metropolitana di Napoli continua il suo servizio dalla stazione di Colli Aminei fino a Garibaldi. Ciò al fine di consentire il completamento dei necessari accertamenti sul tratto interessato dall’incidente del 14 gennaio, per cui il binario a Piscinola è sotto sequestro e, di conseguenza, la tratta non può che partire dai Colli Aminei. Infatti, le fermate precedenti di Chiaiano e Frullone non sono delle stazioni, con il relativo scambio, ma più semplicemente delle fermate da cui il treno non potrebbe invertire la sua marcia. Questa la ragione per la quale quei due luoghi restano esclusi dal servizio. Al fine di contenere il disagio per gli utenti dell’area nord di Napoli e sulla tratta Scampia-Colli attiva la navetta bus 665 con frequenza programmata nell’ordine dei ... anteprima24

