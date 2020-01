Umberto Tozzi, grave lutto per il cantautore: trovata senza vita la ex moglie. Cause ancora da accertare (Di domenica 19 gennaio 2020) È stata trovata senza vita nel suo appartamento la ex moglie di Umberto Tozzi, Serafina Scialò. La donna non andava al lavoro, all’Educandato Uccellis di Udine, da prima delle vacanze di Natale: sono stati proprio i colleghi a dare l’allarme. Come riporta Il Messaggero Veneto, a quel punto le forze dell’ordine sono andate a fare un controllo presso l’abitazione della donna e l’hanno trovata morta. Le Cause sono ancora da accertare. Serafina Scialò è stata insieme al cantautore dal 1979 al 1984 e i due hanno avuto un figlio, Nicola Armando. Il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto venerdì 17 gennaio: e entrare nella casa della donna, il Nucleo operativo e radiomobile di Udine, con i vigili del fuoco. Umberto Tozzi è attualmente spostato con Monica Michelotto, che ha sposato nel 1995 e dalla quale ha avuto una seconda figlia. L'articolo Umberto Tozzi, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

