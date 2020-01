Spinazzola sui social: «Lasciamo parlare il campo» e Politano approva – FOTO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Leonardo Spinazzola ha postato una FOTO sui suoi profili social dopo il match contro il Genoa: «Lasciamo parlare il campo» Leonardo Spinazzola dopo la bella prestazione contro il Genoa ha postato una FOTO sui social con scritto: «Lasciamo parlare il campo. Grande vittoria. Grande prestazione». Evidente la frecciatina a chi, in questi giorni, lo aveva additato come rotto. Subito dopo è arrivato il commento di Matteo Politano (l’altro protagonista della burrascosa vicenda) che ha postato dei cuori all’indirizzo del terzino giallorosso. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

