Meteo e clima prima metà di gennaio: caldo straordinario sulle Alpi (Di domenica 19 gennaio 2020) clima E Meteo: la situazione prevalente di questa prima metà di gennaio 2020 è stata quella di una robusta cellula anticiclonica centrata sull'Europa e sulle Alpi.Tale alta pressione è stata abbastanza fredda nei bassi strati dove hanno prevalso le inversioni termiche, in particolare nelle zone di pianura.Non così invece alle quote più alte montane, sulle vette Alpine la cellula anticiclonica ha mostrato tutto il suo "cuore caldo". La stazione Meteorologica Svizzera dello Jungfraujoch si trova ad una quota di 3580 metri, con una lunga serie di dati Meteorologici che risale al 1961. Con una temperatura media di -3,6°C registrata tra il 1° e il 15 gennaio, la prima parte di questo mese risulta essere la più calda degli ultimi 60 anni, con un'anomalia termica complessiva di circa +6°C. È vero che l'aria molto mite in quota è anche estremamente secca e la radiazione ... Leggi la notizia su meteogiornale

Agenzia_Ansa : 'Ci aspettiamo molti eventi meteo estremi nel 2020 e nelle prossime decadi'. Lo afferma il segretario generale dell… - fabiozpp : RT @Roma: Mattina cielo sereno, pomeriggio e sera nubi sparse e schiarite. Temperature attese: 4°/12°C. Ecco le previsioni #meteo per doman… - lucamarchesi9 : RT @arpaveneto: #clima #Veneto nel 2019 caldo record. L'articolo del @mattinodipadova sul report meteo di #Arpav -