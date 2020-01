Juventus Parma probabili formazioni, torna il tridente Dybala Higuain CR7 (Di domenica 19 gennaio 2020) Juventus Parma probabili formazioni – La Juventus deve continuare a vincere e convincere per dare segnali importanti alle avversarie in campionato. Dopo la splendida Juve di Coppa Italia, torna il campionato. Questa sera all’Allianz Stadium di Torino si affrontano Juventus e Parma. Il posticipo della domenica sera ci regala un bel match. Da non sottovalutare il Parma, squadra ostica, con Kulusevski (neo acquisto bianconero) come pericolo numero uno. Occhio dunque alla squadra di D’aversa. Juventus Parma probabili formazioni, chi gioca Sarri si affiderà all’ormai consolidato 4-3-1-2: torna Szczesny tra i pali. In difesa scelte quasi obbligate visti gli infortuni di Chiellini, Demiral e De Sciglio. Dentro Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. Sulla mediana spazio ai soliti Pjanic, Matuidi e Rabiot: i due francesi agiranno ai lati del bosniaco. Leggi anche: ... Leggi la notizia su juvedipendenza

