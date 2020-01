Andrea Vianello, prima volta in tv dopo l'ictus: "Ritorno emozionante" (Video) (Di domenica 19 gennaio 2020) Un rientro in tv emozionante e toccante, ma anche e soprattutto un Ritorno alla vita dopo un anno passato a ricostruire la propria esistenza ripartendo dalle basi. Andrea Vianello riabbraccia il pubblico a Le Parole della Settimana e racconta l’ictus che lo ha colpito il 2 febbraio del 2019 mentre si trovava in casa.“Non pensavo potesse succedere di tornare in uno studio televisivo” esordisce Vianello, visibilmente provato. “Non era neanche così importante, perché quando mi sono svegliato e non riuscivo a parlare, non è che la cosa più importante fosse tornare in studio o riprendere il mio lavoro”.Andrea Vianello, prima volta in tv dopo l'ictus: "Ritorno emozionante" (Video) pubblicato su TVBlog.it 19 gennaio 2020 02:46. Leggi la notizia su blogo

