Gualtieri: “Bonus Renzi da 80 a 100 euro col taglio del cuneo fiscale” (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’incontro con i sindacati è andato “molto bene, c’è stata ampia convergenza sulla modalità con cui varare questo primo intervento importante a sostengo dei redditi da lavoro dipendente”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi sul taglio del cuneo fiscale che “rappresenta il primo passo di una più generale riforma fiscale” che sarà elaborata nei prossimi mesi con l’obiettivo di varare la legge delega entro aprile. Si tratta comunque di “un primo segnale importante e concreto a sostegno della crescita”. Il taglio del cuneo fiscale sarà erogato “ogni mese”, partirà “dal primo luglio e consentirà di aumentare fino a “100 euro lo stipendio netto, estendendo la platea a più di 4 milioni di lavoratori”, rispetto a chi già riceve il bonus Irpef varato dal governo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

matteorenzi : Per sei anni ci hanno detto che il Bonus 80€ non serviva a niente, che era una mancetta elettorale. Adesso, contror… - bars_barbara : RT @matteorenzi: Per sei anni ci hanno detto che il Bonus 80€ non serviva a niente, che era una mancetta elettorale. Adesso, contrordine. G… - Notiziedi_it : Gualtieri,bonus fino a 100 euro in busta – Ultima Ora -