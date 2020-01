Fiorentina a Napoli (sabato, ore 20,45, Dazn) per vincere ancora. Torna Chiesa. Formazioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Fiorentina ora ci crede: eliminata l'Atalanta in Coppa Italia e battuta la Spal in campionato, i viola vanno a cercare la terza vittoria consecutiva a Napoli (sabato, ore 2045, diretta su Dazn). Obbiettivo che, fino a una settimana fa, sembrava folle utopia. Ora, invece, il clima è cambiato: Iachini e soprattutto i giocatori hanno trovato la convinzione nei loro mezzi, aspettando altri rinforzi dal mercato Leggi la notizia su firenzepost

sscnapoli : ?? #NapoliFiorentina sarà diretta dall’arbitro #Pasqua di Tivoli ???? - acffiorentina : | ?? | Viola in viaggio verso Napoli #ForzaVIola #NapoliFiorentina #Fiorentina - MarcoBovicelli : #Roma,primi contatti per #Politano: sondato già in caso di cessione di #Under, da battere la concorrenza di #Milan(… -