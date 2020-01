Anticipazioni Grande Fratello Vip: pronostico e ospiti, Cecchi Gori e Miriana Trevisan (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip in onda stasera 17 Gennaio su Canale 5 alle 21.20. Una serata all’insegna dei vecchi amori: Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan entreranno nella Casa. Spazio al pronostico: ecco chi potrebbe uscire Sta per andare in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip, il reality che … L'articolo Anticipazioni Grande Fratello Vip: pronostico e ospiti, Cecchi Gori e Miriana Trevisan proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

zazoomnews : Al Grande Fratello Vip 2020 in scena gli ex Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan tra espulsi e nominati: anticip… - novasocialnews : Grande Fratello Vip 4, anticipazioni: arrivano Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan #novasocialnews #nonstopnews… - 361_magazine : #GFVip: questa sera il quarto appuntamento con il reality -