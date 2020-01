Migranti come animali selvatici: l’assessore che vuole le fototrappole per scovare gli irregolari (Di giovedì 16 gennaio 2020) “La Regione è pronta ad acquistare fototrappole da posizionare sui sentieri in prossimità dei confini per individuare in tempo reale i transiti di immigrati irregolari”: l’assessore regionale alla sicurezza in Friuli Venezia Giulia, il leghista Pierpaolo Roberti, ha annunciato di voler installare delle fototrappole che normalmente si usato per monitorare gli spostamenti degli animali selvatici per scovare i Migranti irregolari. Ed esplodono le polemiche. “La Regione è pronta ad acquistare fototrappole da posizionare sui sentieri in prossimità dei confini per individuare in tempo reale i transiti di immigrati irregolari. Questi sistemi di rilevazione ottica trasmetterebbero i dati raccolti all’amministrazione regionale e alle forze dell’ordine, permettendo così interventi mirati e aumentando il numero di riammissioni, in particolare verso la Slovenia”: così l’assessore ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

caritas_milano : #RottaBalcanica #Migranti intercettati con fototrappole. La Regione Friuli decide di intercettare gli irregolari c… - Avvenire_Nei : Migranti come lupi e orsi. Trieste vuole le fototrappole - FratellidItaIia : ??#Meloni a #FuoriDalCoro: 'Flussi migratori vanno governati. Reputo cretino il modo in cui lo ha fatto la sinistra… -