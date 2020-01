Fuori dal Coro, Mario Giordano bacchetta Taylor Mega. Lei si sfoga: «Trasmissione di stampo populista, mi sono rotta» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Fuori dal Coro, Taylor Mega e Mario Giordano Taylor Mega contro Mario Giordano. Su Instagram, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi se l’è presa con il conduttore di Rete4, che ieri l’aveva invitata a Fuori dal Coro per parlare degli influencer e dei loro guadagni. In diretta, il giornalista aveva strapazzato i nuovi protagonisti del web, che tramite i social ottengono lauti profitti senza fatica, e li aveva messi a confronto con l’esempio virtuoso della giovane allevatrice Jessica Vaccari. Il parallelismo ha chiaramente toccato nel vivo Taylor, che ha provato a ribattere, scontrandosi però con le argomentazioni di Giordano. “A livello fisico è più difficile il lavoro dell’allevatrice Jessica, ma psicologicamente è molto più duro il mio lavoro (…) Se fosse così facile, lo farebbe chiunque“ ha affermato l’ex isolana, che in ... Leggi la notizia su davidemaggio

juventusfc : Grazie per i momenti che abbiamo condiviso insieme. ?? In bocca al lupo per il futuro fuori dal campo, @sissokomomo… - tancredipalmeri : Bomba. RMC Sport in Francia ha ottenuto in anteprima il rapporto di revisione contabile di KPMG sui club, e la Juve… - juventusfc : @mdeligt_04 @DanieleRugani @emrecan_ @Cristiano @marko_pjaca20 ?? Sarri: «Penso che @gianluigibuffon giocherà: lui p… -