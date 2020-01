Politica come calcio: “partita in Emilia Romagna importante, non decisiva” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Conte: “Il voto in Emilia Romagna è importante, ma rimane espressione di una comunità regionale e non decide il destino nazionale”. Un pò come si dice spesso nel calcio: “la partita sarà importante ma non decisiva”. Nello sport è un copione già scritto mentre in Politica un’affermazione simile potrebbe rivelarsi un boomerang. Il premier Conte, … L'articolo Politica come calcio: “partita in Emilia Romagna importante, non decisiva” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

CarloCalenda : La politica non è il tifo in una partita ma la capacità di spiegare come far funzionare un pronto soccorso.… - matteorenzi : La politica estera non è mai stata così importante come in questa fase. È un periodo difficile, occorrono nervi sal… - fanpage : Matteo Renzi: 'Se Zingaretti fa come Corbyn ci fa un favore. I 5 Stelle? Non esistono più' -