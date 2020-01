Cori a San Siro sul crollo del Morandi, il ministro Spadafora: «Vergognosi» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il ministro: «Una tragedia che ha causato 43 morti non può essere oggetto di scherno, in nessun caso e per nessuna ragione» Leggi la notizia su ilsecoloxix

GiovanniToti : VERGOGNOSI I CORI A SAN SIRO SUL #PONTEMORANDI: SUBITO SCUSE La partita @acmilan-@sampdoria si doveva fermare per… - CoroVocisulmare : È “avanzato” un po’ di Natale. Domani sera #sabato #11gennaio ore 21.00 SI CANTAAAA! ????????????????? Due cori proverann… - marisavillani : RT @Corriere: Cori a San Siro sul crollo del Ponte Morandi. I parenti delle vittime: «Barbari, Figc intervenga» -