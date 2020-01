Rintracciato in Francia Luca Assante il ragazzo scomparso il giorno di Natale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Luca Assante il ragazzo campano scomparso da una struttura ospedaliera romana il giorno di Natale per il quale la famiglia aveva lanciato un appello è stato ritrovato in Francia e ci auguriamo che presto possa rientrare in Italia dalla sua famiglia che lo ha raggiunto. L’associazione Penelope (s)comparsi Uniti ha seguito la famiglia fin dai primi momenti coordinando le attività di rintraccio e l’assistenza di cui la famiglia necessitava. Abbiamo coinvolto il Commissario straordinario per le persone scomparse, il Ministero degli Esteri e le Autorità Consolari italiane in Francia. Siamo lieti di aver fornito il nostro apporto alla famiglia ha dichiarato la Prof.ssa Maria Gaia Pensieri membro del comitato scientifico dell’associazione e assisteremo la famiglia fino a quando sarà rimpatriato seguendoli in tutte le pratiche ... Leggi la notizia su anteprima24

