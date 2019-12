Caldo record, boom di eventi estremi e 42 vittime per maltempo: il 2019 nero per il clima in Italia – Il rapporto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il rapporto di fine anno di Legambiente sul clima non lascia scampo all’Italia: nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate, fenomeni meteorologici intensi ed estremi dovuti ai cambiamenti climatici non hanno risparmiato la nostra penisola. «Nell’anno della grande mobilitazione giovanile guidata da Greta Thunberg per salvare il Pianeta, il bilancio clima 2019 ci restituisce un anno critico anche per l’Italia», afferma Legambiente. Il clima è già cambiato / Sintesi del rapporto di Legambiente 2019 E difatti, la fotografia che emerge dall’annuale rapporto dell’associazione ambientalista italiana mostra come, solo nell’ultimo anno, siano stati registrati 157 fenomeni estremi (rispetto ai 148 dell’anno precedente) e 42 vittime legate al maltempo (10 in più rispetto al 2018). Gli impatti dei cambiamenti nelle città italiane – ... Leggi la notizia su open.online

