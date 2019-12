La Calabria politica smontata come un treno della Lego

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) In carcere non finiscono solo imprenditori, professionisti e colletti bianchi. Quando manca poco più di un mese al voto, nelle oltre 15mila pagine dell’inchiesta ‘Rinascita Scott’ piombano i nomi di ex parlamentari, ex consiglieri e sindaci. Di destra e di sinistra. Lane esce stravolta. Il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, che da tre anni lavora a questa indagine, paragona la Regione a “unsmontato pezzo per pezzo e adesso da rimontare”. Poco dopo ecco Nicola Morra, presidentecommissione Antimafia, calabrese doc, che parlando con l’Huffpost inquadra così quanto è successo: “Oggi viene disarticolato un pezzo diche è contigua alla ’ndragheta e alla massoneria”.In tutto le persone indagate sono 400, di cui 260 sono andate in carcere, 70 ai domiciliari, ...

