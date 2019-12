Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 dicembre 2019)Le coppe europee tornano in primo piano con i, a cominciare dalla, che conoscerà le accoppiate degli ottavi di finale; occhi puntati sulle avversarie di Juventus, Napoli e Atalanta. A seguire, spazio a quelli relativi ai sedicesimi di, che interessano Inter e Roma. La cerimonia, come ogni anno, è trasmessa intelevisiva.TV dalle 12.00 Inizia a mezzogiorno ilo degli ottavi di2020, all’Uefa Head Quarter di Nyon, in Svizzera, che i telespettatori potranno seguire insu SkySport24 e SkySport Football. In studio Leo Di Bello, Paolo Condò e Gianluca Di Marzio, con Alessandro Alciato inviato a Nyon. Per i non abbonati a Sky, dalle 11.55 si accenderà in chiaro il canale 20 di Mediaset, con lo studio live condotto da Giorgia Rossi e Massimo ...

SkySport : ?? E' il giorno dei sorteggi ???? Si decidono gli ottavi di #Champions ?? E i sedicesimi di #EuropaLeague ? Dalle 12 ??… - zazoomblog : Repubblica: Sorteggi Champions la speranza del Napoli sono Valencia o Lipsia - #Repubblica: #Sorteggi #Champions - fabiofabbretti : Sorteggi Champions League ed Europa League in diretta TV #UCLdraw #UELdraw -