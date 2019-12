Il principe Louis ha detto la prima parola | è il nome di una donna Ma non è Kate

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Novella Toloni Il terzogenito dei duchi di Cambridge ha iniziato a parlare eMiddleton ha confessato, durante un'intervista, quali sono le sue parole preferite, tra le quali anche ildi una scrittrice britannica Mentre tutto il mondo attende la nuova foto di famiglia, in occasione delle festività natalizie, ilWilliam eMiddleton hanno svelato alcune novità sulla crescita del. Il terzogenito dei duchi di Cambridge, che oggi ha 20 mesi, è stato mostrato pochissimo in pubblico dopo la nascita avvenuta nell'aprile del 2018, ma i genitori non perdono occasione per svelare qualche particolare inedito legato al suo sviluppo. Nei giorni scorsi la coppia reale ha partecipato a una puntata speciale del programma "A Berry Royal Christmas", sulla BBC. In quest'occasioneMiddleton e ilWilliam hanno svelato che il piccoloha ...

