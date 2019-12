Swami Anaclerio Instagram, sensuale e birichina senza veli: com’è diventata la figlia della Casalegno (Di domenica 15 dicembre 2019) Non solo occhioni azzurri e riccioli biondi: Swami Anaclerio è cresciuta e tra uno scatto e l’altro si mostra anche senza veli sull’account Instagram. Da poco ventenne – ha compiuto gli anni lo scorso 22 novembre – Swami è il frutto dell’amore tra Elenoire Casalegno e Rocco Maurizio Anaclerio, meglio noto come Dj Ringo. Apparsa in qualche foto sin da piccolina, Swami ha subito colpito per lo sguardo vispo e quell’espressione così dolce tanto somigliante alla mamma. Già più grande era apparsa poi in occasione della partecipazione di Elenoire al Grande Fratello Vip, nel 2016, splendidamente fasciata in un vestito nero. Swami Anaclerio Instagram, Senza veli birichini e trasparenze hot per la figlia di Elenoire Proprio nel corso del reality, mamma Casalegno aveva avuto modo di parlare della figlia, raccontando come ancor prima di nascere avesse rischiato di rimaner soffocata dal cordone ...

