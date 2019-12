Sci alpino | quando le prossime gare? Calendario | orari e tv 16-23 dicembre | Courchevel in

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) La Coppa del Mondo di scisi avvicina al Natale, e quindi accelera. Saranno sette giorni ricchissimi di eventi, sia per il Circo Bianco al maschile sia al femminile. Saranno proprio le donne ad aprire le danze nella giornata di martedì 17con il gigante di(Francia), prima di passare alla Val d’Isere, mentre per gli uomini fino a lunedì 23sarà l’Italia la grande protagonista con le prove veloci della Val Gardena (un SuperG e una discesa libera sulla Saslong) quindi con la Val Badia con l’imperdibile gigante e il parallelo che andrà a chiudere questa prima fase di stagione prima del ritorno a Bormio che anticiperà Capodanno. IN TV – Ledi Coppa del Mondo di scisono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche ...

