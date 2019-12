INFORTUNIO KOULIBALY – Il tweet della società

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019)uscito per. IlKalidouè uscito dopo pochi minuti dall’inizio di Napoli-Parma. La, attraverso un, fa sapere che potrebbe trattarsi di un sospetto stiramento al bicipite femorale destro. ILPer @k26, uscito per, sospetto stiramento al bicipite femorale destro pic.twitter.com/kqD3MNlFmu — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 14, 2019 L'articolo– Ilproviene da ForzAzzurri.net.

annatrieste : Per farvi capire il potere degli occhi secchi dei napoletani: Koulibaly -> errore su gol Parma -> infortunio muscolare IMMEDIATO - napolista : Infortunio Koulibaly, sospetto stiramento al bicipite femorale Domani il club azzurro sottoporrà il giocatore ad u… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - Infortunio per #Koulibaly: fuori in barella dopo soli 5 minuti, non riesce a camminare La decisione sul voto u… -