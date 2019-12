Strana creatura trovata sulle coste della California | il pesce-pene

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Una straordinaria scoperta è avvenuta tempo faa nord di San Francisco. Gli abitantizona sono accorsi sulla spiaggia per constatare che una marea di stranissimi pesci si erano spiaggiati e stavano per morire. I gabbiani si stavano cibano di tutti loro ma quello che sconvolse non fu questo, quando la singolare forma fallica dei pesci appena scoperti. IlA fare luce sullo strano ritrovamento è stata la rivista scientifica di Bay Nature. Secondo gli esperti, questi strani esseri non sarebbero proprio pesci ma bensì vermi marini che in genere si nascondono sotto la sabbia. Questa volta la grossa tempesta li ha spinti in superficie e si sono tutti riversati sulla spiaggia. Sembra impossibile ma questi vermetti marini sono una vera leccornia anche per gli esseri umani. Questi strani esseri pulsanti e dalla singolare forma fallica vengono ...

