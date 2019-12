La storia del grande Napoli rivive con il libro di Sarnataro e Materazzo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiLusciano (Ce) – E’ stato presentato ieri a Lusciano, presso la pizzeria gourmet Benvenuti al Sud, il«Ladelin 501 domande e risposte», l’ultimo lavoro di Darioe di Giampaoloper la Newton Compton Editori (343 pag. 12 euro): un archivio di ricordi ed emozioni, una collezione di aneddoti, un fitto dialogo, declinato in domande e risposte, che racconta ladeldal 1926 ad oggi. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Birrificio Partenopeo. La serata, moderata dal giornalista di Radio Marte Gianluca Gifuni, ha visto la partecipazione di tanti volti noti, a partire dallo storico capitano Peppe Bruscolotti. “Essere nelladelè per me sempre un onore – ha detto – e quindi sono ...

