Ascoltiamo la scienza | è ora di agire per fermare il cambiamento climatico

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Oggi Greta Thunberg è con i ragazzi a Torino per un’edizione di Fridays for future che si preannuncia memorabile.Mercoledì è stata nominata dal Time persona dell’anno. Dopo essere intervenuta alle Nazioni Unite a Washington è tornata in Spagna, sempre viaggiando in barca, per la conferenza Cop25 di Madrid.“Siamo disperatamente alla ricerca di segnali di speranza” ha detto Greta. “Ho fatto molti interventi e ho imparato che quando parli in pubblico, per attrarre l’attenzione, devi iniziare con qualche cosa di personale o di emozionale dicendo cose come “la nostra casa è in fiamme”, “voglio che voi andiate in panico” e “come vi permettete!”. Ma oggi non lo farò, perché queste sono le frasi sui cui tutti si concentrano. Non si ricordano i fatti, la vera ragione per cui ...

