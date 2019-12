Pensavo di aver preso un paletto stradale Parla la 22enne che ha investito

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Non ha ammesso e ha detto di non essersi accorta di nulla. Dalla notte scorsa è agli arresti domiciliari con l’accusa di lesioni gravi stradali e omesso soccorso.Accuse mosse dalla Procura di Brescia nei confronti di una ragazza di 22 anni ritenuta la responsabile dell’investimento di un bambino di due anni che era nel passeggino spinto dalla madre, quando è stato sbalzato ad almeno cinque metri di distanza dal luogo dell’incidente, la strada Provinciale a Coccaglio, in provincia di Brescia. Come riporta La Stampa, la donna avrebbe detto ai magistrati di essere convinta dicolpito un. L’auto della giovane, ora sotto sequestro, riporta i segni dell’investimento e per gli inquirenti è una prova del tremendo impatto. La, allontanatasi senza fermarsi, ha trascorso l’intera giornata di ieri al lavoro ...

