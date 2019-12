LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | brillano Iniziate le finali con i pass

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.08 Primo posto a pari merito per Simone Sabbioni e Matteo Milli con 25”17, terzo posto per Nicoló Bonacchi con 25”40 17.04: Questi isti dei 50 dorso uomini: Milli, Sabbioni, Lamberti, Bonacchi, Ciccarese, Mora, Restivo, Laugeni 17.05: La finale B dei 50 uomini va a Alessandro Baffi in 25”97 17.03: Silvia Di Pietro torna sul gradino più alto del podio di un campionato italiano vincendo i 50 farfalla in 26”41, battendo Di Liddo (26”58) e Bianchi (26”93) 17.01: Angela D’Afiero vince la finale B con 27”57 16.58: Queste leste dei 50 farfalla donne: Di Liddo, Di Pietro, Bianchi, Greco, Biasibetti, Biondani, Scotto di Greco, D’Innocenzo, si parte con la finale B 16.56: Tutto pronto per il via delle gare 16.55: L’ultima gara di giornata sono i 1500 stile donne con Quadarella e Caramignoli a caccia di un minimo per Tokyo non ...

