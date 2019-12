LIVE Fognini-Isner | Diriyah Tennis Cup 2019 in DIRETTA | comincia in Arabia Saudita il

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:00 Si attende l’ingresso in campo dei due giocatori 13:55 Ricordiamo l’intero programma di giornata: dopoci saranno Wawrinka-Monfils, Medvedev-Struff e Goffin-Pouille 13:50 Dieci minuti all’inizio del match 13:45 Temperatura di 22 gradi a, senz’alcun pericolo di pioggia. 13:40 Chi vincerà questa partita affronterà il vincente del match tra Stan Wawrinka e Gael Monfils 13:35 Si tratta del match inaugurale dellaCup, che porta in dote un ricco premio di un milione di dollari per il vincitore, pur facendo tecnicamente parte del periodo di preparazione per iti impegnati in vista della nuova stagione sul circuito ATP 13:30 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alladel match di esibizione ache coinvolge Fabioe John. I ...

