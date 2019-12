Jihostrou Ceske Budejovice-Civitanova oggi, orario d’inizio e come vederla in tv: Champions League volley 2019-2020 (Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo il trionfo al Mondiale per club 2019 la Lube Civitanova è pronta a tornare sul parquet per iniziare la sua nuova avventura in Champions League. I ragazzi di De Giorgi partono come una delle squadre favorite anche in considerazione del titolo vinto nella scorsa edizione. oggi (12 Dicembre) alle ore 18.00 i marchigiani voleranno in Repubblica Ceca per giocare contro il Jihostroj Ceske Budejovice, che all’esordio ha avuto la meglio al tie-break del Fenerbache Istanbul. I Campioni d’Italia vogliono proseguire nel loro momento positivo ma attenzione alla stanchezza che potrebbe subentrare dopo l’intensa settimana iridata. Segui Budejovice-Civitanova in diretta streaming su DAZN Osmany Juantorena e compagni partono con tutti i favori del pronostico e vogliono incominciare al meglio la loro avventura nel torneo. Alla squadra marchigiana basterà mettere in campo una prestazione di ...

