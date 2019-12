Fiorentina | Ribery si opera alla caviglia

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Brutte notizie per la. Franck, infortunato dpartita contro il Lecce, non è ancora guarito, anzi. Oggi è stato sottoposto ad un controllo specialistico, poiché in allenamento continuava ad accusare dolore. Lo comunica lo stesso club viola in un comunicato ufficiale. Ebbene, a seguito degli esami, si è deciso di sottoporre il campione francese ad un trattamento di stabilizzazione chirurgica dell’articolazione. Sarà effettuato nelle prossime ore. Un intervento giudicato inevitabile per accelerare la piena ripresa dell’attività agonistica di. Il calciatore dovrebbe restare fuori per un paio di mesi. L'articolosiilNapolista.

