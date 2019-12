Scandalo Weinstein | accordo da 25 milioni di dollari con le accusatrici di violenza

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Harveye il consiglio del suo studio cinematografico hanno raggiunto unprovvisorio da 25dicon le decine di donne che hanno accusato di violenze sessuali il produttore di Hollywood. A darne notizia è il New York Times, citando gli avvocati coinvolti nelle trattative. L’provvisorio, che avrebbe ottenuto l’approvazione preliminare da parte di tutte le parti coinvolte, prevede che non siastesso a pagare direttamente le donne che lo hanno accusato, e al contempo il produttore cinematografico non dovrebbe ammettere di aver commessonei loro confronti. I risarcimenti alle vittime di molestie dovrebbero essere trasmessi per via indiretta dagli assicuratori e creditori dellaCompany, attualmente in bancarotta. L’provvisorio fa parte di unpiù ampio da circa 47di, di cui ...

