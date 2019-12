Olive Woodward e Kathleen Saville, amiche da 78 anni, insieme nella casa di cura (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Una coppia di amiche si è trasferita nella stessa casa di cura dopo quasi 80 anni dal loro primo incontro. Kathleen Saville e Olive Woodward, entrambe 89enni, sono diventate amiche nel 1941, quando avevano 11 anni ed erano compagne di classe. Lo staff del Berry Hill Park a Mansfield, nel Nottinghamshire, le ha soprannominate il ​​“duo dinamico” e afferma che si può ancora “vedere il loro amore reciproco”. La signora Kathleen Saville dice che sono ancora in grado di “far girare la testa agli uomini” e di “contraddirsi ogni minuto” e crede che la chiave della loro lunga amicizia sia nel fatto che a nessuno delle due piace litigare. “Sapevamo che saremmo state per sempre amiche quando ci siamo incontrate. Lei significa molto per me. Se Olive verrà a ...

