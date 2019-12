Mercoledì 18 dicembre la giornata conclusiva della seconda edizione de “Il Cinema in

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Premiati i video realizzati dal laboratorio per ragazzi, dedicato all’uso consapevole e creativo dello smartphone182019, dalle ore 18.00, la Scuola Regina Margherita di Roma ospiterà lade “Ilin Tasca”, progetto-laboratorio fortemente voluto dalla dirigente Pasqualina Mirarchi, grazie al prezioso lavoroprofessoressa Cinzia Russo, realizzato in collaborazione con Associazione Offf e finanziato dal Miur e dal Mibact. Un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole medie, per un uso consapevole e creativo dello smartphone attraverso la creazione di brevi video, con il coordinamento artistico del regista Andrea Jublin. Se la primadel 2018 ha visto l’appassionato coinvolgimento degli studentiprima media, in questapartita a settembre 2019, i corsi ...

