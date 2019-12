Luca Argentero e Cristina Marina aspettano un figlio | “Io e te… diventiamo tre!”

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il 2020 si prospetta un anno molto interessante per l’attore. Poche ore fa ha annunciato su Instagram che presto diventerà papà, un altro sogno che si realizza. Questo è stato davvero un periodo rosa e fiori per l’attore sotto ogni punto di vista. In recenti interviste aveva raccontato di quanto fosse soddisfatto della sua vita, soprattutto dal punto di vista del lavoro. Una carriera che non sarebbe neanche riuscito ad immaginarsi quando era piccolo, tutto è migliore anche dei suoi sogni. Aveva anche raccontato della voglia di mettere su famiglia e… eccoci qua! Non si sa se la coppia era già in dolce attesa o se il suo è stato un desiderio premonitore.annuncia l’arrivo di unL’attore 41enne ha condiviso sul suo profilo Instagram una dolcissima foto con la sua compagniaMarino: le loro mani intrecciate, sorrisi ...

