Juventus | Higuain | «Dovevamo dare un segnale»

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’attaccante dellaha commentato la vittoria in Champions League contro il Bayer Leverkusen Gonzaloha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro il Bayer Leverkusen: «Era una partita difficile perché eravamo già qualificati, mentre loro avevano ancora possibilità di passare». «Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma nella ripresa siamo cresciuti. Vincere aiuta a lavorare meglio, arrivavamo da due partite negative in campionato eun. Era importante trovare i tre punti», ha concluso l’attaccante dellaai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com

