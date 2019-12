Formula 1 | iscrizione record per la Mercedes Ferrari subito dietro

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Costo1. Cifraper lacone Red Bull in scia. Fanalino di coda lacon poco più di 500mila dollari. ROMA – Costo1. Archiviata la stagione 2019, le squadre sono al lavoro per il 2020. Il primo passaggio formale è naturalmente il completamento delle carte per confermare la propria partecipazione al campionato. Si tratta di un atto dovuto anche se porterà le scuderie a spendere una cifra molto alta per consentire ai piloti di competere nel campionato più bello del mondo. I costi Più punti fai e più paghi. E’ questo il strano regolamento della1 con le scuderie che, oltre alla quota fissa uguale per tutti, dovranno aggiungere una somma per il risultato di squadra ottenuto la scorsa stagione. Per la, inoltre, la maggiorazione anche per il titolo conquistato. E’ proprio la ...

