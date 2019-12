Conte | «Mercato? Orgoglioso dei miei | ma siamo sempre gli stessi» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Antonioin conferenza stampa ha parlato die dei possibili rinforzi a gennaio per la sua squadra Antonio, in conferenza stampa, ha parlato anche die dei possibili rinforzi in vista di gennaio. Le sue parole. «Sinceramente non è giusto parlare diin questo momento, fare considerazioni al di fuori di questo gruppo. Sonodi essere il loro allenatore, in un momento di difficoltà questi ragazzi mi stanno dando tutto quello che hanno. Mancano due partite prima della sosta, mi sarei augurato di passare il turno e sarebbe successo se avessimo concretizzato le occasioni. Ora restano due partite, bisogna dare tutto e sappiamo che non sarà facile,glie qualcuno rispetto alla partita con la Roma è mancato» Leggi su Calcionews24.com

