Clima | WWF | “Salvare la natura è vitale per sconfiggere la crisi climatica”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il nuovo reportte, Nature and our 1.5°C Future pubblicato oggi dal WWF, indica chiaramente che laè parte delle soluzioni allatica. Il report sottolinea “la necessità urgente per i Paesi di lavorare con le città e le imprese verso una “transizione” per far fronte alle crescenti pressioni del riscaldamento globale. Ma una leadership forte e un’azione immediata sono necessarie per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C e per fermare il cambiamentotico.” Pubblicato dal WWF, il rapporto è una sintesi che riunisce 4 report di riferimento dell’ONU pubblicati lo scorso anno: i 3 report speciali dell’IPCC pubblicati a partire dallo scorso anno e il global assessment dell’IPBES. L’analisi – si spiega in una nota – punta i riflettori su un quadro dettagliato di “come la-ecosistemi e biodiversità- sia colpita dalla ...

SanofiIT : Se cambia il clima, cambia tutto. In un video realizzato dal WWF Spagna per la conferenza Cop25 alcuni celebri quad… - ComuneSpezia : Il decreto clima convince il Wwf: «Sono i primi semi del cambiamento» La Cisl: «O... - romi_andrio : RT @WWFitalia: Mentre si sta svolgendo la #COP25 a #Madrid, @Montecitorio vota la fiducia al #decretoclima. Questo è il primo passo per u… -