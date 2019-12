Che cos’è il budget della resistenza iraniano finanziato dalla Russia

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Da metà novembre in Iran la popolazione è scesa in piazza per protestare contro la decisione del governo di alzare il prezzobenzina e, più in generale, contro la situazione politica ed economica del Paese. Il regime ha reagito con il pugno duro contro le manifestazioni, ma a causacensura echiusura momentanea di internet, non è possibile sapere con precisione quante persone fino ad oggi abbiano perso la vita. Secondo la ong Amnesty International, almeno 200 manifestanti sarebbero stati uccisi, ma il dato non è stato ancora confermato e dal governo non trapelano notizie in merito. Nonostante la repressione, le proteste non si sono ancora fermate e l’8 dicembre il presidente Hassan Rouhani ha lanciato il “” per far fronte alla crisi economica iraniana e alle sanzioni americane, con l’obiettivo ultimo di placare la ...

disinformatico : Questo è giornalismo, per i tanti che si sono dimenticati che cos'è e che pensano che si possa fare tutto con l'int… - msgelmini : #Conte è premier da più di 18 mesi e oggi annuncia che dopo la manovra lavorerà per un “futuro migliore per il Paes… - Mov5Stelle : Dopo la surreale lettera di Benetton pubblicata dai giornali, oggi continuiamo a raccontare la storia delle concess… -