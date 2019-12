Balotelli, duro sfogo sui social: “non mettetemi in bocca frasi che non ho mai detto!” (Di mercoledì 11 dicembre 2019) In campo e fuori, Mario Balotelli riesce sempre a far parlare di sé. L’attaccante del Brescia questa volta si schiera contro i giornalisti, che avrebbero fatto circolare alcune sue dichiarazioni. Balotelli avrebbe commentato un post su Instagram, dove avrebbe scritto così: “preferirei vincere due Palloni d’Oro in due club differenti come Ronaldo piuttosto che sei con lo stesso club“. Il calciatore però non ci sta e sempre sui social replica stizzito: “la smettete di mettere stronzate nella mia bocca? Bastardi io non ho mai detto questo. Rispetto per Leo Messi e Cristiano Ronaldo”.L'articolo Balotelli, duro sfogo sui social: “non mettetemi in bocca frasi che non ho mai detto!” CalcioWeb.

