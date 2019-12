Serena Grandi si appella a Salvini | Voglio entrare in politica con la Lega

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Luca Sablone L'attrice si rivolge all'ex ministro dell'Interno: "Mi vorrei occupare di politiche sociali, infatti sto trattando argomenti come lo stalking e la violenza sulle donne" Presto un personaggio televisivo potrebbea tutti gli effetti nel mondo della: è recente l'appello lanciato daa Matteo. In una confessione rivelata all'Adnrkonos, l'attrice ha svelato i piani per il suo futuro e non escluderebbe assolutamente anche lo scenario di una candidatura: "Perché no! Sicuramente con la. Anzi faccio un appello a". L'ex regina della commedia sexy degli anni Ottanta e Novanta ha spiegato come siano difficili gli impegni nel cinema e nella tv: "Purtroppo l'Italia non ha soldi per il cinema e il teatro". Tuttavia si è detta "soddisfatta" di "Preludio", un cortometraggio "contro il femminicidio a cui ho partecipato e che ha ...

MondelloLuciano : Ora pure Serena Grandi...ci sarà un perché gli artisti che non stimo sono tutte a favore del capitone? - barbarajerkov : LEGA: SERENA GRANDI, 'FACCIO APPELLO A SALVINI, SOGNO DI ENTRARE IN POLITICA CON VOI' = - temistocle1691 : @Adnkronos Aggiungici la Mussolini, la D’Urso, Serena Grandi e Wanna Marchi: sarete al completo! -