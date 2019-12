Afghanistan Papers 18 anni di dubbi e bugie sulla guerra che gli Usa non hanno mai capito

huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Una storia segreta dellain, fatta die statistiche manipolate. La controstoria di un conflitto che va avanti da 18, basata su centinaia di interviste riservate in cui funzionari americani e alleati mettono in fila la lunga serie di errori checaratterizzato la missione americana in. A pubblicare i documenti – sotto il nome di– è il Washington Post, che ricorda come “in principio” la logica che ha guidato l’invasione dell’era chiara: distruggere al-Qaida, rovesciare i talebani e impedire una ripetizione degli attacchi terroristici dell′11 settembre.“Entro sei mesi – osserva il quotidiano - gli Stati Uniti avevano ampiamente realizzato ciò che si prefiggevano di fare. I leader di al-Qaida e dei talebani erano morti, catturati o ...

